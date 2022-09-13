В Україні запустили офіційний маркетплейс. Платформа "Зроблено з хоробрістю" призначена для презентації українських виробників у світі.

Про це повідомив Зеленський у Twitter.

“Ми запускаємо офіційний маркетплейс України “Зроблено з хоробрістю”, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних”, – написав Зеленський.

За його словами, частину коштів від вартості товару будуть спрямовувати у благодійну платформу United24. Під час здійснення покупок сума складатиме 5%.

“Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну”, – додав він.

Ми запускаємо офіційний маркетплейс України @MadeWithBravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних.

5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати 🇺🇦. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022

Маркетплейс у своєму Twitter зазначив, що у такий спосіб платформа хоче “показати світу наших відважних творців”.

“Ви можете підтримати їхню хоробрість, купуючи українське. 5% від вартості товару та 5% з карткою Visa йдуть на реконструкцію України”, — зазначено у повідомленні.