Про це повідомив Зеленський у Twitter.
“Ми запускаємо офіційний маркетплейс України “Зроблено з хоробрістю”, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних”, – написав Зеленський.
За його словами, частину коштів від вартості товару будуть спрямовувати у благодійну платформу United24. Під час здійснення покупок сума складатиме 5%.
“Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати Україну”, – додав він.
Ми запускаємо офіційний маркетплейс України @MadeWithBravery, щоб презентувати наших виробників світові. Сильних і креативних.
5% від вартості товару спрямовується United24. Тому кожна покупка – це цеглинка, яка допоможе відбудувати 🇺🇦.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2022
Маркетплейс у своєму Twitter зазначив, що у такий спосіб платформа хоче “показати світу наших відважних творців”.
“Ви можете підтримати їхню хоробрість, купуючи українське. 5% від вартості товару та 5% з карткою Visa йдуть на реконструкцію України”, — зазначено у повідомленні.
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