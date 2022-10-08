Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку в Донецькій області йдуть дуже жорсткі бої, однак українські військові тримають позиції.

Про це йдеться у вечірньому звернення президента.

За словами Зеленського, цієї доби продовжився рух українських військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь в активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.

Він зауважив, що бійці тримають позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої: “Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку”, — сказав президент.

Раніше у Генштабі заявляли, що противник продовжував обстріли на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк.