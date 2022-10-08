Про це йдеться у вечірньому звернення президента.
За словами Зеленського, цієї доби продовжився рух українських військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь в активних діях – у діях на сході, в діях на півдні нашої держави.
Він зауважив, що бійці тримають позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої: “Хочу сьогодні знову відзначити наших воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади “Холодний Яр” за мужність, за стійкість саме на цьому напрямку”, — сказав президент.
Раніше у Генштабі заявляли, що противник продовжував обстріли на Бахмутському напрямку в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Роздолівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк.
- В Україні триває 227-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу українські воїни ліквідували вже понад 62 тисячі окупантів.
- Станом на початок 227-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.