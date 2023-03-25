Про це він розповів в інтерв’ю Yomiuri.
За словами Зеленського, поки що починати контрнаступ немає змоги, оскільки Україні потрібно більше озброєння, зокрема боєзапаси та винищувачі.
“Ми ще не можемо почати. Ми не можемо їх відправити”, – сказав він.
Президент України визнав, що ситуація на сході “погана” наголосивши, що це також через нестачу боєзапасів.
“Чекаємо боєзапасів від наших партнерів”, — сказав він Зеленський.
Він зауважив, що війська РФ щоденно використовують утричі більше боєзапасів, аніж Збройні сили України.
“Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати”, – сказав Зеленський.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у Росії значно занепокоєні повільним просуванням своєї армії та майбутнім контрнаступом Збройних сил України.