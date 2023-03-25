Президент України Володимир Зеленський заявив, що на даний час Україна не може розпочати весняний контрнаступ.

Про це він розповів в інтерв’ю Yomiuri.

За словами Зеленського, поки що починати контрнаступ немає змоги, оскільки Україні потрібно більше озброєння, зокрема боєзапаси та винищувачі.

“Ми ще не можемо почати. ​​Ми не можемо їх відправити”, – сказав він.

Президент України визнав, що ситуація на сході “погана” наголосивши, що це також через нестачу боєзапасів.

“Чекаємо боєзапасів від наших партнерів”, — сказав він Зеленський.

Він зауважив, що війська РФ щоденно використовують утричі більше боєзапасів, аніж Збройні сили України.

“Якщо у вас є політична воля, ви можете знайти спосіб нам допомогти. Ми у стані війни і не можемо чекати”, – сказав Зеленський.