Експерти Інституту вивчення війни вважають, що у Росії значно занепокоєні повільним просуванням своєї армії та майбутнім контрнаступом Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зауважили фахівці, у російському інформаційному просторі все частіше починають згадувати про майбутній наступ української армії.

Зокрема 24 березня заступник глави Ради безпеки РФ та експрезидент Росії Дмитро Медведєв заявив, що російський генштаб знає про майбутній контрнаступ ЗСУ і розглядає рішення щодо відповіді на нього.

Також один з відомих російських мілблогерів повідомляв, що в Україні зумисне розповсюджують інформацію про наступ ЗСУ на Бєлгородську область РФ з метою відтягнути російські сили до прикордонних районів, аби ЗСУ могли атакувати на інших ділянках фронту.

Інший російський мілблогер попередив, що українські війська, ймовірно, спробують розпочати контрнаступ до того, як російська оборонно-промислова база отримає можливість збільшити виробництво та зміцнити російський оборонний потенціал.

Очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин 23 березня так само заявив, що знає про плани широкомасштабного українського контрнаступу.

“Схоже, що ширший російський весняний наступ досягає кульмінації, і російський інформаційний простір, схоже, реагує на уповільнення російських операцій і можливість України повернути ініціативу зі значним занепокоєнням”, – зауважили в ISW.

Аналітики резюмували, що військовому командуванню РФ потрібно буде перекинути значну кількість сил на лінію фронту, щоб або запобігти кульмінації, або розпочати відновлення наступальних операцій.