Про це він заявив на XI з’їзді партії “Слуга народу”, повідомляють #Букви.

Зокрема, Зеленський наголосив, у “слуг” можуть виникати дискусії щодо деталей. Однак, на думку президента, коли мова йде про “принципові важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів”. Він також закликав нардепів не зважати на те, як голосують інші партії.

“Сьогодні надважливими є закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя, закони необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості та виконання всіх інших наших обіцянок. Програма президента і парії “Слуга народу” – саме це наш порядок денний. Жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху”, – заявив Зеленський.

Також він закликав регіональних представників партії не чекати вказівок з Києва, а брати на себе ініціативу. За його словами, для цього у регіональних депутатів є всі необхідні повноваження, ресурси та фінанси.