Президент Польщі Анджей Дуда без анонсу приїхав до Луцька, де зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Глави держав відвідали Кафедральний костел святих Петра й Павла.

Джерело: “Суспільне”.

Щодо візиту президентів не анонсували. Міська рада Луцьку вчора заявила, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито. Причиною назвали вшанування пам’яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії. До Луцька ще прибули митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, а також глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав.

Зазначимо, що 8 липня Володимир Зеленський разом з митрополитом Епіфанієм прибули до Львова, де відбулася молитва до 500-го дня повномасштабної війни. Разом з ними були прем’єр-міністр Денис Шмигаль і керівник ОПУ Андрій Єрмак.

ДОВІДКА. Волинська трагедія або “Волинська різанина” — взаємні етнічні чистки у 1943 році під час Другої світової війни, які призвели до десятків тисяч загиблих. Їх здійснили Українська повстанська армія, польська Армія Крайового за участю польських батальйонів шуцманшафту, радянських партизанів та українського і польського цивільного населення.

У 2014 році п’ятий президент України Петро Порошенко попросив у поляків вибачення за Волинську трагедію під час виступу у Варшаві перед обома палатами польського парламенту та за присутності польського президента Броніслава Коморовського. У 2016 році президенти Леонід Кравчук та Віктор Ющенко виступили з відкритим зверненням до проводу Польської держави та всього суспільства, сказавши “пробачаємо та просимо про вибачення”.