Відповідні укази опубліковано на урядовому сайті.

У Київській області начальником управління СБУ був Сергій Заєць. Його було призначено на посаду у квітні 2021 року. Чоловік є уродженцем Кіровоградщини та має вищу освіту за спеціальністю “економіка підприємства”. Перед цим він очолював управління СБУ в Івано-Франківській області та працював в СБУ з 1998 року.

У Львівській області з посади звільнено Артема Бондаренка, якого було призначено на неї 12 березня 2022 року. Раніше він був оперуповноваженим та пройшов шлях до заступника начальника регіонального управління СБУ.

Юрій Борейчук очолював Управління СБУ в Тернопільській області з листопада 2019 року. 15 серпня 2022 року його звільнено. Він розпочав службу в СБУ з 1994 року. У 2005 році був призначений перевіряти фінансово-господарську діяльність “Укрзалізниці”. Також він раніше очолював управління, яке запобігає економічним злочинам у транспортній галузі.

Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ у Київській, Львівській та Тернопільській областях. pic.twitter.com/TuxAMlxKQW — Букви (@Bykvu) August 15, 2022