Сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомив офіційний сайт президента.

У сьогоднішньому указі №528/2022 йдеться:

“Звільнити ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”.

16 червня 2020 року Руслан Демченко Указом президента України № 228/2020 був призначений першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Також з 23 липня 2019 року Демченко обіймає посаду радника президента.