Про це повідомив офіційний сайт президента.
У сьогоднішньому указі №528/2022 йдеться:
“Звільнити ДЕМЧЕНКА Руслана Михайловича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України”.
16 червня 2020 року Руслан Демченко Указом президента України № 228/2020 був призначений першим заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Також з 23 липня 2019 року Демченко обіймає посаду радника президента.
- 26 листопада Володимир Зеленський у контексті Руслана Демченка згадав людей, які голосували за так звані “Харківські угоди” та стверджував, що порушував це питання під час засідань Ради безпеки і оборони України.
- 24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про операцію в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець. Тоді ж Єрмак просив відкласти спецоперацію у справі “вагнерівців”.