У середу вранці в Менсфілді, недалеко від столиці штату Вікторія, стався землетрус силою 5,8 бала. А в Мельбурні від підземних поштовхів частково зруйнувався кілька будівель.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Прем’єрміністр Скотт Моррісон заявив, що інформації про постраждалих не надходило.

Землетрус також відчувався в сусідніх штатах – Південній Австралії і Новому Південному Уельсі. Потім послідували два підземні поштовхи магнітудою 4,0 і 3,1.

Фото: EPA

Хоча це один з найсильніших землетрусів в Австралії за останні роки, він не завдав значної шкоди. Землетруси в Австралії трапляються рідко, тому що континент розташований у центрі тектонічної плити.

Державна служба з надзвичайних ситуацій штату Вікторія попередила жителів, щоб вони були напоготові на випадок можливих підземних поштовхів.

Австралійська радіомовна корпорація поділилася відео, на якому телеведучих під час ефіру застав землетрус.

Прем’єрміністр Південної Австралії Стівен Маршалл заявив, що в його штаті також відчувалися поштовхи.

За даними Geosciences Australia, цей землетрус стався на невеликій глибині – 10 км. Спочатку його магнітуда становила 6,0, а потім знизилася до 5,8.

Агентство геолого-геофізичних досліджень заявляє, що в Австралії кожні 10 років відбуваються потенційно руйнівні землетруси з магнітудою понад 6,0.