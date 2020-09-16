Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив нові бланки посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

“Цією постановою ми увідповіднили документи до європейських вимог. Новий зразок також на пластиковій картці. Він тримовний (українською, англійською, частина – французькою мовами), чинний на території всієї Європи та в багатьох країнах світу. Відтепер на посвідченні — група крові (резус-фактор) водія. Це дасть змогу лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також будуть вказані дані згоди або незгоди на донорство”, – сказав під час засідання прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому, як зазначається, інформація про надання згоди або незгоди на посмертне донорство, групу крові (резус-фактор) до посвідчення водія вноситься лише за письмовою згодою особи.

Крім того, Уряд затвердив і нове свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Новий документ передбачає додавання позначки щодо відповідності авто екологічним нормам “Євро-2” – “Євро-6” або іншому рівню.

Наголошується, що постановою передбачено, що національне та міжнародне посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, тимчасовий реєстраційний талон транспортного засобу, видані до набрання чинності цією постановою, є чинними протягом строку, на який їх було видано.