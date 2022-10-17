Про це повідомив “Голос Америки”.
За словами спеціальної представниці Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміли Паттена, в Україні прослідковуються всі ознаки того, що Росія користується сексуальним насильством як зброєю.
“Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, що мають із собою віагру, — це явно воєнна стратегія… І коли жертви розповідають, що було сказано (військовими РФ — ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви”, — сказала представниця ООН.
Вона додала, що вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Здебільшого російські військові ґвалтують жінок, але, згідно із зібраними свідченнями, жертвами також стають чоловіки і хлопчики.
Праміла Паттен додала, що росіяни використовують таку навмисну тактику для “дегуманізації жертв”. Попри такий метод війни РФ досі продовжує займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН.
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