Про це повідомив “Голос Америки”.

За словами спеціальної представниці Генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства у конфліктах Праміли Паттена, в Україні прослідковуються всі ознаки того, що Росія користується сексуальним насильством як зброєю.

“Коли жінок утримують цілими днями і ґвалтують, коли починають ґвалтувати маленьких хлопчиків і чоловіків, коли ти бачиш генітальні обрізання, коли чуєш, як жінки свідчать про російських солдатів, що мають із собою віагру, — це явно воєнна стратегія… І коли жертви розповідають, що було сказано (військовими РФ — ред.) під час зґвалтування, це явно навмисна тактика дегуманізації жертви”, — сказала представниця ООН.

Вона додала, що вік жертв сексуального насильства становить від 4 до 82 років. Здебільшого російські військові ґвалтують жінок, але, згідно із зібраними свідченнями, жертвами також стають чоловіки і хлопчики.

Праміла Паттен додала, що росіяни використовують таку навмисну тактику для “дегуманізації жертв”. Попри такий метод війни РФ досі продовжує займати місце постійного члена Ради Безпеки ООН.