16 жовтня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, в якій закликали ЄС разом із міжнародними партнерами допомогти Україні створити Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії РФ.

Текст заяви оприлюднила пресслужба МЗС Литви.

У заяві зауважили, що цей трибунал мав би розслідувати злочин агресії та заповнити існуючу юрисдикційну лазівку, а також забезпечив би відповідальність РФ проти України.

“Напередодні дискусій в ЄС щодо агресії РФ проти України ми, міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви, закликаємо до зусиль Європейського Союзу на підтримку прагнення України забезпечити відповідальність РФ за її агресію проти України”, – йдеться у тексті заяви.

Міжнародний порядок, зазначили міністри, заснований на правилах, який всі прагнемо захищати, не може вижити, якщо існує безкарність за діяння, які його найбільш відверто порушують – “геноцид, воєнні злочини, злочини проти людяності та злочини агресії”.

Нещодавні навмисні напади на цивільні будинки, школи та ігрові майданчики, а також цивільну інфраструктуру по всій Україні є лише останнім епізодом неспровокованої терористичної кампанії РФ проти українського народу. Оскільки жорстокі напади РФ на Україну тривають, ЄС повинен діяти для того, щоб пошуки справедливості та відповідальності за жахливі злочини РФ в Україні були в центрі європейської політики.

Представники країн Балтії наголосили, що необхідно продовжувати підтримувати розслідування, які проводяться Україною, низкою інших держав, а також Міжнародним кримінальним судом, оскільки він відіграє ключову роль у зборі доказових матеріалів, встановленні та покаранні винних у скоєних воєнних злочинах, геноциді та злочинах проти людяності в Україні.

Однак на цьому, зазначили міністри, зусилля не повинні закінчуватися.

“Наразі не існує міжнародного суду чи трибуналу, який міг би притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії за вчинення злочину агресії проти України. Щоб заповнити цю юрисдикційну лазівку, необхідно створити Спеціальний трибунал для покарання злочину агресії проти України. ЄС разом із нашими партнерами має бути в центрі цих зусиль”, – йдеться у заяві.

Так, створення Спеціального трибуналу доповнило б роль МКС. У той час як МКС буде переслідувати осіб за воєнні злочини, геноцид і злочини проти людяності, основною відповідальністю Спеціального трибуналу буде злочин агресії.

Міністри резюмували, що ключові натхненники, підбурювачі та посередники цієї смертоносної агресії “не можуть уникнути правосуддя лише через прогалину в міжнародній кримінальній юрисдикції”.