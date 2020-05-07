Про це в інтерв’ю виданню “Гордон” розповів актор студії Євген Кошовий.

“Для “Жіночого кварталу” пише, це їхній проект. І “Жіночий квартал” існує завдяки цій авторській групі. Тому пише, так, у вільний від роботи час”, – повідомив артист.

Кошовий вважає, що Зеленській було важко усвідомлювати, що її чоловік буде президентом, а вона – першою леді.

“Якщо ти пам’ятаєш, вона сама говорила, що була проти того, щоб Володимир Олександрович йшов на головну посаду країни. Звичайно, важко. Важко справлятися з тим, що навалюється щодня”, – сказав він.

На його думку, ні Зеленська, ні її чоловік ніколи не зізнаються, що їм нелегко.

“Я думаю, що при зустрічі не варто на цьому загострювати увагу. Коли буде складно, вона скаже. Хоча, думаю, не скаже. Вони люди сильні”, – зазначив Кошовий.