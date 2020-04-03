За переліт та проживання сім'ї президента України Володимира Зеленського в Омані на початку січня сплатили перша леді та султанат.

Про це повідомляє агентств “Інтерфакс-Україна”, посилаючись на інформацію прес-служби Офісу Президента.

Як повідомлялося раніше, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман. Після повідомлення в ЗМІ прес-служба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні.

За підрахунками журналістів, відпочинок в Омані, без урахування вартості перельоту з Києва, обійшовся Президенту не менше ніж в 2,5 млн гривень.

В кінці січня стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський здійснив поїздку за чиїсь приватні кошти. Чиї саме було невідомо.

За 3 місяці після поїздки в ОПУ повідомили, що подорож оплатили дружина президента Олена Зеленська та султанат Оману.

“Переліт туди та готель оплачувала дружина президента. А назад Султанат Омана надав українській державі підтримку і допоміг терміново відправити президента Володимира Зеленського в Україну після трагічної катастрофи українського літака в Ірані”, — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що згідно з частиною 2 статті 52 Закону України “Про запобігання корупції” Володимир Зеленський повинен був внести дані про поїздку в 10-денний термін внести інформацію про витрати на поїздку до своєї електронної декларації. І в разі, якщо оплатив її самостійно (як витрати, що склали більше ніж 50 прожиткових мінімумів або 100 тисяч гривень), і в разі, якщо її оплатив будь-хто інший (як подарунок на суму понад 10 тисяч гривень).

Станом на 3 квітея відповідну інформацію в декларації Глави держави відображено не було. Останнє оновлення даних в документі датовано 3 січня. Тоді, як повідомлялося раніше, Зеленський задекларував майже 5 млн гривень роялті від “Кварталу 95”.