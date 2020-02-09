Жертвами атаки молодшого офіцера Джакрафанта Томмі, який влаштував стрілянину в таїландському місті Накхонратчасіма стали 29 осіб, ще 57 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це пише Reuters.

Так, стрілянину влаштував 32-річний солдат, який служив на військовій базі недалеко від Накхонратчасіма в 250 км від Бангкока.

Більшість жертв були в торговому центрі Terminal 21, де стрілок витримав нічну облогу зі штурмовою гвинтівкою і боєприпасами, викраденими з його армійської бази.

“Це був особистий конфлікт … через угоди з будинком”, – заявив прем’єр-міністр Прают Чаноча.

Він додав, що конфлікт був з родичем командира солдата.

Зазначається, що військовослужбовця, який переховувався в торговому центрі понад 17 годин, ліквідували силовики.