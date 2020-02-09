Про це пише Reuters.
Так, стрілянину влаштував 32-річний солдат, який служив на військовій базі недалеко від Накхонратчасіма в 250 км від Бангкока.
Більшість жертв були в торговому центрі Terminal 21, де стрілок витримав нічну облогу зі штурмовою гвинтівкою і боєприпасами, викраденими з його армійської бази.
“Це був особистий конфлікт … через угоди з будинком”, – заявив прем’єр-міністр Прают Чаноча.
Він додав, що конфлікт був з родичем командира солдата.
Зазначається, що військовослужбовця, який переховувався в торговому центрі понад 17 годин, ліквідували силовики.
- Раніше повідомлялося, що в тайському місті Накхонратчасіма військовослужбовець відкрив стрілянину по мирних людей, після чого взяв кількох в заручники.