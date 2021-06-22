Про це пише видання New York Post.

Жінка з Південної Африки, яка стверджує, що народила одразу 10 дітей, була ушпиталена для психіатричної експертизи на тлі припущень про те, чи була вона вагітна десятьма дітьми одночасно.

При цьому, за словами батька дітей Тебохо Цотеці, з моменту від’їзду Сітгол у пологовий будинок він жодного разу не бачив ані її, ані новонароджених. Він обдзвонив кілька лікарень, але медики не змогли підтвердити факт народження десятьох дітей пацієнткою.

Представники місцевих органів охорони здоров’я також заявили, що у них немає записів про народження десятьох дітей в будь-яких приватних і державних установах регіону.

Після заяви Цотеці про те, що Сітгол бреше про існування десятьох дітей, 17 червня її затримала поліція у будинку родича. Співробітники поліції доставили жінку в психіатричну лікарню Йоганнесбурга для проведення обстеження.

Адвокатка Сітгол повідомила, що її підзахисну утримують проти волі й вона збирається домагатися її звільнення через суд. За словами підзахисної, персонал лікарні погано з нею поводиться – “на неї кричали й навіть одягнули наручники”.

Раніше Сітгол звинуватила Цотеці в спробі розбагатіти на історії з народженням десятьох дітей одночасно, а також у тому, що він не вірить в існування новонароджених.

“Я буду продовжувати тримати у таємниці місцеперебування дітей. Ніхто не змусить мене розповісти, де вони”, – заявила вона.

При цьому деякі з родичів Сітгол стверджували, що вона дійсно нещодавно народила десятерню, обігнавши колишню рекордсменку світу з Малі, яка народила дев’ятьох дітей.