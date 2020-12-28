Сідней, одне з перших великих міст світу, яке зустрічатиме Новий рік масштабним феєрверком над Оперним театром. Але в цьому році через пандемію в Австралії заборонили масові гуляння в новорічну ніч.

Про повідомляє агентство Reuters.

Незважаючи на те, що в Австралії досить низький рівень захворювання коронавірусів, в середині грудня в передмісті Сіднеї кількість зафіксованих випадків зросла до 125, а в понеділок було зареєстровано п’ять нових випадків зараження. Близько чверті мільйона чоловік повинні залишатися в суворій ізоляції до 9 січня.

Прем’єр-міністр Нового Південного Уельсу Гледіс Береджікліан заборонила більшості людей приїжджати в центр Сіднея в новорічну ніч, а зборів на відкритому повітрі обмежила до 50 осіб.

За її словами, спостереження за феєрверком з дому буде “найбезпечнішим”.

Міністр охорони здоров’я Австралії Грег Гант підтримав обмеження Сіднея.

Через швидке закриття кордонів, карантину, повсюдного тестування, соціального дистанціювання і високого рівня дотримання громадськістю противірусних заходів в Австралії зареєстровано трохи більше 28 300 випадків зараження і 908 смертей.