Жителям Ірландії з вечора четверга, 15 жовтня, заборонено ходити в гості через спалах коронавірусу COVID-19. Виняток - необхідність доглянути за дітьми або літніми людьми.

Про це повідомляє The Guardian.

Крім заборони на походи в гості, уряд перевів на четвертий (з п’яти) рівень прикордонних обмежень графства Донегол, Каван і Монаган.

На цих територіях закрили тренажерні зали і басейни, розважальні центри. У графствах заборонили торгувати другорядними речами.

Заборонено масові заходи за винятком весіль. На них можуть бути присутніми до шести осіб.

По можливості, роботодавцям рекомендували створити умови для дистанційної зайнятості працівників.

Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін сказав, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в зазначених регіонах “дуже турбує”.

“Наслідки для місцевих лікарень та громадської охорони здоров’я в цих регіонах дуже серйозні”, – сказав він.

На території Північної Ірландії ввели обмеження щодо роботи шкіл та об’єктів готельного бізнесу.

Варто зазначити, що в Ірландії п’ятирівнева система боротьби з коронавірусом. Можливість переміщатися між графствами обмежена. Контрольно-пропускні пункти поліції чергують по всій країні.