Про це повідомляє The Guardian.
Крім заборони на походи в гості, уряд перевів на четвертий (з п’яти) рівень прикордонних обмежень графства Донегол, Каван і Монаган.
На цих територіях закрили тренажерні зали і басейни, розважальні центри. У графствах заборонили торгувати другорядними речами.
Заборонено масові заходи за винятком весіль. На них можуть бути присутніми до шести осіб.
По можливості, роботодавцям рекомендували створити умови для дистанційної зайнятості працівників.
Прем’єр-міністр Ірландії Майкл Мартін сказав, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 в зазначених регіонах “дуже турбує”.
“Наслідки для місцевих лікарень та громадської охорони здоров’я в цих регіонах дуже серйозні”, – сказав він.
На території Північної Ірландії ввели обмеження щодо роботи шкіл та об’єктів готельного бізнесу.
Варто зазначити, що в Ірландії п’ятирівнева система боротьби з коронавірусом. Можливість переміщатися між графствами обмежена. Контрольно-пропускні пункти поліції чергують по всій країні.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про введення комендантської години в деяких великих містах країни. Це обмеження пов’язане зі спалахом COVID-19.