У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що введення жорсткого локдауну - це резервний варіант. Його розглянуть, тільки якщо не можна буде обмежитися м'якшими заходами.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб уникнути, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що введення жорсткого локдауна – це вже виключно такий резервний момент, коли нічого не можна буде іншого зробити “, – пояснив Ляшко.

За його словами, українська система охорони здоров’я може впоратися і при показнику в 10 тисяч випадків на добу.

“Сьогодні ми реєструємо по 5-7 тисяч випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися. Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися протиепідемічних норм і правил”, – сказав головний санітарний лікар.