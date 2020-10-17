Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Ми робимо все можливе на національному рівні, щоб уникнути, по-перше, колапсу системи охорони здоров’я, по-друге, щоб не зупиняти нашу економіку. Ми розуміємо, що введення жорсткого локдауна – це вже виключно такий резервний момент, коли нічого не можна буде іншого зробити “, – пояснив Ляшко.
За його словами, українська система охорони здоров’я може впоратися і при показнику в 10 тисяч випадків на добу.
“Сьогодні ми реєструємо по 5-7 тисяч випадків в Україні – колапсу немає. Система охорони здоров’я справляється. Ми говоримо, що і до 10 тисяч – будемо справлятися. Певні лікарні будуть завантажуватися, госпіталізувати, перепрофілювати нові ліжка і буде досить велика кількість хворих. Тому, щоб цьому запобігти, ми просимо всіх дотримуватися протиепідемічних норм і правил”, – сказав головний санітарний лікар.
- Студентів п’ятих та шостих курсів медичних університетів та лікарів-інтернів залучать до роботи з хворими на коронавірус. Однак їхню роботу контролюватимуть досвідчені лікарі.