Журнал "Die Aktuelle" згенерував "інтерв'ю" з семиразовим чемпіоном "Формули-1" Міхаелем Шумахером. Це викликало обурення у рідних гонщика, які заявили, що плануються подати судовий позов проти журналу.

Про це інформує BBC.

“Die Aktuelle” на обкладинці свого останнього номеру опублікував фото усміхненого гонщика із заголовком “Міхаель Шумахер: перше інтерв’ю”.

У підзаголовку написано: “Звучить облудно по-справжньому”,. Водночас зі самої статті стає зрозуміло, що “пряму мову” Шумахера згенерували за допомогою ШІ.

“Інтерв’ю” журнал створив користуючись ШІ-програмою charatcter.ai, яка штучно створювала “цитати” Шумахера про його здоров’я та родину.

“З допомогою своєї команди я можу сам стояти та навіть зробити кілька повільних кроків, – зазначається в одній з таких “цитат”. – Моя дружина й мої діти є благословенням, без них я б не впорався. Авжеж, вони також дуже сумують через те, як усе склалося. Вони підтримують мене й завжди залишаються поруч”.

Рідні Шумахера у коментарі Reuters вже повідомили, що плануються звертатися до суду через дії журналу.

Своєю чергою редакція журналу відмовилась коментувати ситуацію.

ДОВІДКА: у грудні 2013 року, катаючись на лижах, Міхаель Шумахер впав, унаслідок чого отримав важку травму голови. Лікарі утримували його у стані штучної коми.

У вересні 2014 року Шумахера привезли додому. Його рідні стан здоров’я спортсмена не коментують. Після травми Шумахер не з’являвся на публіці.

2021 року на Netflix вийшов документальний фільм про Шумахера, у якому його дружина заявила, що вдома вони продовжують лікування Міхаеля і роблять все, аби йому стало краще.