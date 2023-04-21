Про це інформує BBC.
“Die Aktuelle” на обкладинці свого останнього номеру опублікував фото усміхненого гонщика із заголовком “Міхаель Шумахер: перше інтерв’ю”.
У підзаголовку написано: “Звучить облудно по-справжньому”,. Водночас зі самої статті стає зрозуміло, що “пряму мову” Шумахера згенерували за допомогою ШІ.
“Інтерв’ю” журнал створив користуючись ШІ-програмою charatcter.ai, яка штучно створювала “цитати” Шумахера про його здоров’я та родину.
“З допомогою своєї команди я можу сам стояти та навіть зробити кілька повільних кроків, – зазначається в одній з таких “цитат”. – Моя дружина й мої діти є благословенням, без них я б не впорався. Авжеж, вони також дуже сумують через те, як усе склалося. Вони підтримують мене й завжди залишаються поруч”.
Рідні Шумахера у коментарі Reuters вже повідомили, що плануються звертатися до суду через дії журналу.
Своєю чергою редакція журналу відмовилась коментувати ситуацію.
ДОВІДКА: у грудні 2013 року, катаючись на лижах, Міхаель Шумахер впав, унаслідок чого отримав важку травму голови. Лікарі утримували його у стані штучної коми.
У вересні 2014 року Шумахера привезли додому. Його рідні стан здоров’я спортсмена не коментують. Після травми Шумахер не з’являвся на публіці.
2021 року на Netflix вийшов документальний фільм про Шумахера, у якому його дружина заявила, що вдома вони продовжують лікування Міхаеля і роблять все, аби йому стало краще.
- Мік Шумахер, пілот команди Према та син легендарного німецького автогонщика Міхаеля Шумахера, здобув титул чемпіона Формули-2.