Відповідний список розмістили на сайті журналу Time.

Фото: Time

Відтак, українки потрапили до категорії “Лідери”.

Також серед “Лідерів” 2023 року, відновідно до списку, знаходяться президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда та заарештований в Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович.

У журналі Олену Зеленську назвали “письменницею, яка завжди залишалася за кадром та не просила уваги”.

“Мати двох дітей. Вона не воліла стати серцем своєї нації у стані війни. Олена Зеленська не очікувала, що стане справжнім воїном народу України, проте з самовідданою мужністю прийняла цей виклик долі”, – йдеться у статті.

Крім “Лідерів”, журнал також назвав і “Титанів” цього року. Відтак, до цієї категорії увійшли співачка Бейонсе, Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі та розробники вакцини Biontech Угур Шахін та Озлем Туреджі.

Серед “Новаторів”: гендиректор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

У категорії “Кумири” опинилися британський король Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув’язнення в Росії.

П’ятою стала категорія “Діячі мистецтва”, в контексті якої названі американський актор Майкл Б. Джордан, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор.

Серед останньої категорії “Інноватори” – гендиректор The Walt Disney Company Боб Ігер та футболіст Кілліан Мбаппе.