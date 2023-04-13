Журнал Time оприлюднив список 100 найвпливовіших людей планети у 2023 році, серед яких перша леді України Олена Зеленська та лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук.

Відповідний список розмістили на сайті журналу Time.

Відтак, українки потрапили до категорії “Лідери”.

Також серед “Лідерів” 2023 року, відновідно до списку, знаходяться президент США Джо Байден, канцлер ФРН Олаф Шольц, прем’єр Японії Фуміо Кішіда та заарештований в Росії журналіст The Wall Street Journal, громадянин США Еван Гершкович.

У журналі Олену Зеленську назвали “письменницею, яка завжди залишалася за кадром та не просила уваги”.

“Мати двох дітей. Вона не воліла стати серцем своєї нації у стані війни. Олена Зеленська не очікувала, що стане справжнім воїном народу України, проте з самовідданою мужністю прийняла цей виклик долі”, – йдеться у статті.

Крім “Лідерів”, журнал також назвав і “Титанів” цього року. Відтак, до цієї категорії увійшли співачка Бейонсе, Ілон Маск, футболіст Ліонель Мессі та розробники вакцини Biontech Угур Шахін та Озлем Туреджі.

Серед “Новаторів”: гендиректор OpenAI Сем Альтман, супермодель Белла Хадід та американська реперка Доджа Кет.

У категорії “Кумири” опинилися британський король Чарльз ІІІ, письменник Салман Рушді, американська баскетболістка Брітні Грайнер, яку звільнили з ув’язнення в Росії.

П’ятою стала категорія “Діячі мистецтва”, в контексті якої названі американський актор Майкл Б. Джордан, актори Колін Фарелл та Дрю Беррімор.

Серед останньої категорії “Інноватори” – гендиректор The Walt Disney Company Боб Ігер та футболіст Кілліан Мбаппе.