Журнал про моду Vogue Italia присвятив новий випуск дітям. Обкладинки для журналу були намальовані юними художниками віком від 2 до 10 років.

Про це повідомили в Instagram-акаунті журналу.

Червневий номер журналу Vogue Italia під назвою “Наш новий світ”, який вийде 9 червня, буде повністю присвячений дітям. Випуск отримає тематичні обкладинки, авторами яких стали діти віком від 2 до 10 років з різних куточків світу.

“Цей номер створений для дітей з різних країн і разом з ними. Діти стали найбільш ігнорованими і найменш очевидними жертвами пандемії; ми починаємо з них, щоб уявити собі новий світ”, — зазначив шеф-редактор журналу Емануель Фарнеті.

На дитячих малюнках, які прикрасять обкладинку журналу, зображені різні моделі з колекції Chanel — Métiers d’art 2019/20.

Автор першої обкладинки — 4-річний Томас В. з Нью-Йорка.

Автор другий обклади — 5-річна Норі Т. з Амстердама.

“Насправді це було весело! Мені сподобалося малювати одяг. Що особливого в цьому — те, що це модний одяг! Також кольори приємні, це кольори моди”, — розповіла Норі.

Третю обкладинку намалював 6-річний Тадзіо Д.М. з Парижа. Журналісти запитали хлопчика, що для його “новий світ”. Ось що він відповів:

“Світ, повний тварин. Я намалював пінгвіна, тому що мені подобаються їхні кольори, вони ходять весело і живуть в Антарктиці”.

Четверту обкладинку намалювала 2-річна Камілла С. з Дакара.

Автором п’ятої обкладинки виступив 10-річний Джорджіо П. з Парми.

Шосту обкладинку намалював 6-річний П’єтро Р. з Мілана.

“П’єтро любить поїзда, позашляховики і все механічне. Але тепер він дізнався, що йому подобається малювати “дам”, як він їх називає”, — зазначили в редакції журналу.

Сьому обкладинку створила 5-річна Рашель Т. з Болоньї. В Vogue Italia розповіли, що дівчинці так сподобалося малювати моделей, що вона зробила цілу серію малюнків, використовуючи блискітки і тканини.

“Вона була такою пристрасною, що нанесла логотип Chanel на одну зі своїх білих футболок”, — зазначили в редакції.