Про це повідомили в Instagram-акаунті журналу.
Червневий номер журналу Vogue Italia під назвою “Наш новий світ”, який вийде 9 червня, буде повністю присвячений дітям. Випуск отримає тематичні обкладинки, авторами яких стали діти віком від 2 до 10 років з різних куточків світу.
“Цей номер створений для дітей з різних країн і разом з ними. Діти стали найбільш ігнорованими і найменш очевидними жертвами пандемії; ми починаємо з них, щоб уявити собі новий світ”, — зазначив шеф-редактор журналу Емануель Фарнеті.
На дитячих малюнках, які прикрасять обкладинку журналу, зображені різні моделі з колекції Chanel — Métiers d’art 2019/20.
Автор першої обкладинки — 4-річний Томас В. з Нью-Йорка.
Автор другий обклади — 5-річна Норі Т. з Амстердама.
“Насправді це було весело! Мені сподобалося малювати одяг. Що особливого в цьому — те, що це модний одяг! Також кольори приємні, це кольори моди”, — розповіла Норі.
Третю обкладинку намалював 6-річний Тадзіо Д.М. з Парижа. Журналісти запитали хлопчика, що для його “новий світ”. Ось що він відповів:
“Світ, повний тварин. Я намалював пінгвіна, тому що мені подобаються їхні кольори, вони ходять весело і живуть в Антарктиці”.
Четверту обкладинку намалювала 2-річна Камілла С. з Дакара.
Автором п’ятої обкладинки виступив 10-річний Джорджіо П. з Парми.
Шосту обкладинку намалював 6-річний П’єтро Р. з Мілана.
“П’єтро любить поїзда, позашляховики і все механічне. Але тепер він дізнався, що йому подобається малювати “дам”, як він їх називає”, — зазначили в редакції журналу.
Сьому обкладинку створила 5-річна Рашель Т. з Болоньї. В Vogue Italia розповіли, що дівчинці так сподобалося малювати моделей, що вона зробила цілу серію малюнків, використовуючи блискітки і тканини.
“Вона була такою пристрасною, що нанесла логотип Chanel на одну зі своїх білих футболок”, — зазначили в редакції.
- Квітневий номер італійського видання найстарішого журналу про моду Vogue вийшов з білою обкладинкою.