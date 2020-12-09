Про це він написав у Facebook.

“Приймаю пропозицію Міноборони, чекаю запрошення до міністра або до президента. Я готовий навести порядок в Міноборони і публікую свою програму дій. Я розумію, що якщо керівництво Міноборони під час війни визнає свою нездатність впоратися з проблемами управління без мене, журналіста, і пропонує високу посаду, то як відповідальний громадянин, я зобов’язаний прийняти цю пропозицію”, – написав він.

Бутусов вважає, що таким чином міністерство “визнало справедливість його критики і хочуть виправити ситуацію”. Але, за його словами, це в тому числі потрібно для того, щоб він “припинив писати правду”.

Він також представив свою програму дій по “порятунку” Міноборони:

1. Провести розслідування за фактами провалу спецоперацій Міноборони, і можливої ​​роботи російських шпигунів в секторі оборони.

2. Провести аудит дій за 2020 й рік у фінансовій сфері.

3. Розробка військової доктрини.

4. Створення групи військових і цивільних експертів з вивчення бойового досвіду війни в Україні, Молдові, Грузії, Іраку, Сирії, Карабасі.

5. Створення групи зі зміни статутів і нормативної бази ведення бойових дій, бойової підготовки та внутрішньої служби, зі складу діючих і колишніх військовослужбовців.

6. Створення експертних груп для вироблення концепцій розвитку і закупівлі озброєнь і оснащення за основними напрямками.

7. Створення групи експертів щодо забезпечення рівної конкуренції за участю в держзакупівлі Міноборони.

8. Створення експертної групи по скороченню надлишкових управлінських ланок і бюрократичних структур Міноборони і ЗСУ.

9. Підготовка програми розвитку ЗСУ, програми розвитку озброєнь ЗСУ, держоборонзамовлення, програм розвитку Мінстратегпрома на основі документів оборонного планування.

10. Реформа територіальної оборони.

11. Забезпечтити реальний парламентський контроль Міноборони.

12. Реформа Міноборони має бути інтелектуальним і мобілізаційним проектом всієї країни, які об’єднує кращі сили всіх громадян для благородної справи – захисту України.

“Так що чекаю зустріч з А.Тараном або з В.Зеленського, чекаю пропозицій, щоб реалізувати цю програму системно. Тепер справа за ними”, – резюмував Бутусов.

У самому відомстві повідомили, що пропонують Бутусову посаду через “небайдужість і конструктивну позицію”.

“Хтось може ставити під сумнів компетентність автора, достовірність його джерел та обґрунтованість висновків. В одному йому не відмовити – у небайдужості. Коли мова про конструктивну позицію – це викликає повагу. Критична налаштованість не виключає співпраці і пошуку точок дотику”, – заявили в Міноборони.