Українська журналістка, блогерка та громадська діячка, офіцер Збройних Сил України Олена Білозерська розповіла про своє самопочуття після вакцинації проти коронавірусу.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

” Обіцяла розповідати про своє самопочуття після вакцинації, про всі можливі “побочки” тощо. На жаль, мій організм виявився з тих, що переносять вакцинацію не найлегше”, – йдеться в повідомленні.

За словами Білозерської, щеплення вакциною CoviShield відбулося 9 березня опівдні. Приблизно десять годин після нього вона почувалася так само як завжди. Потім з’явилися і почали швидко наростати озноб і лихоманка. Станом на 23:00 – температура 39,3.

“Згодом додалися “простріли” в голові — колючий біль в кількох тих самих місцях, у мене так завжди при високій температурі. Загальне самопочуття — точнісінько як було колись влітку при тепловому ударі. Прийняла жарознижувальне і лягла. Ніч була не з найприємніших. О пів на четверту ранку температуру вигнало до 40. Знову жарознижувальне і нарешті заснула”, – додала вона.

О 8 годині ранку самопочуття покращилось. Температура 37,3. Але болючі “простріли” в голові ще лишалися.

“Замучившись терпіти, випила знеболювальне. За годину подіяло. 12:00, через добу після вакцинації. Стан покращується. Наразі нічого не болить і температура в нормі, є невелика слабкість. З 8 ранку не пила ніяких ліків”, – зазначила журналістка.

“Чому була така реакція – маю ненаукове припущення, що доза вакцини для всіх однакова, а я важу набагато менше, ніж в середньому доросла людина (десь 52 кг зараз). Тобто, питома вага вакцини для мене вийшла більша”, – резюмувала вона.