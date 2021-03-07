Про це повідомляє Федеральне відомство з питань безпеки та охорони здоров’я Австрії.
За даними відомства, одна з жінок (49 років), якій зробили щеплення вакциною від AstraZeneca, невдовзі померла внаслідок тяжкого порушення згортання крові. Ще в однієї жінки (35 років) розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Обом ввели препарат з однієї партії вакцин.
“Наразі немає доказів причинно-наслідкового зв’язку з вакцинацією. Причинно-наслідковий зв’язок не може бути встановлено на основі відомих клінічних даних, оскільки, зокрема, тромботичні явища не входять до переліку відомих або типових побічних ефектів цієї вакцини”, – зазначили у відомстві.
Водночас вакцинацію людей препаратами з партії, вакцину з якої ввели постраждалим жінкам, поки зупинили. Австрійські експерти проводять вивчення причин смерті однієї і захворювання другої жінки.
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