В Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca.

Про це повідомляє Федеральне відомство з питань безпеки та охорони здоров’я Австрії.

За даними відомства, одна з жінок (49 років), якій зробили щеплення вакциною від AstraZeneca, невдовзі померла внаслідок тяжкого порушення згортання крові. Ще в однієї жінки (35 років) розвинулася тромбоемболія легеневої артерії. Обом ввели препарат з однієї партії вакцин.

“Наразі немає доказів причинно-наслідкового зв’язку з вакцинацією. Причинно-наслідковий зв’язок не може бути встановлено на основі відомих клінічних даних, оскільки, зокрема, тромботичні явища не входять до переліку відомих або типових побічних ефектів цієї вакцини”, – зазначили у відомстві.

Водночас вакцинацію людей препаратами з партії, вакцину з якої ввели постраждалим жінкам, поки зупинили. Австрійські експерти проводять вивчення причин смерті однієї і захворювання другої жінки.