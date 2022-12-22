Про це повідомило The New York Times.

Журналісти проаналізували записи телефонних розмов, документи та інтерв’ю. Ще вони продивилися тисячі годин відео, як у березні російський десантний підрозділ убив десятки людей на вулиці Яблунській у Бучі.

Росіяни відбирали у цивільних мобільні телефони та одразу телефонували в Росію.

Фото: NYT / Дзвінки окупантів з двох телефонів жертв у Бучі

За даними NYT, вони виявили, що більшість доказів свідчать про звірства російських десантників 234-го полку. Окупанти намагалися приховати символіку на військовій техніці, але її залишили у Бучі разом з документацією та особистими записами росіян.

На одному з паперів вказано номер військової частини псковських десантників – в/ч 74268. Крім цього, росіяни залишили нарукавні знаки полку.

Фото: NYT / Розпізнавальні знаки російських військових

Росіяни використовували деякі телефони жертв для особистих дзвінків майже одразу після вбивства. Це стосується ґаджетів вбитих на вулиці Яблунській. Журналістам вдалося викрити дані 22 окупантів з 234-го десантно-штурмового полку.

Фото: NYT / Псковські десантники, які телефонували з Бучі

На вулиці Яблонській журналістам вдалося ідентифікувати тіла 36 жертв росіян. Видання також опублікувало мапу виявлених тіл.

Фото: NYT / Мапа виявлених тіл українців на вулиці Яблунській у Бучі

Фото: NYT / Перелік цивільних жертв

У NYT наголосили, що не можуть бути впевненими стосовно інформації про вбитих. Натомість стосовно перебування 234-го полку в Україні свідчать і інші дані.

Командир полку Артем Городілов перебував у Білорусі серед російських військових перед вторгненням до України. Пізніше схожого на Городілова командира бачили у Бучі з двома охоронцями. Він ходив по вулицях міста біля тіл цивільних українців.

Фото: NYT / Городілов у лютому перед вторгненням до України

Зазначимо, що президент РФ Володимир Путін нагородив Городілова та інших російських військових орденами “Мужності”. Тоді вже світ дізнався про “різанину у Бучі”.