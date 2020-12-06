З понад 100 підприємств, які зараз входять до складу "Укроборонпрому", в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишаться не більше 65.

Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

“На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу “Укроборонпрому”. Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили будь-який зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією”, – зазначив Уруський.

За його словами, друга категорія – це ті підприємства, які “також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні”. Вони також повинні бути передані Фонду держмайна.

“І ми планували, щоб перед тим, як їх передавати Фонду держмайна, ці активи можуть бути продані. Ми хотіли би створити фонд. Під чиєю егідою буде цей фонд – це вирішувати Кабміну. Можливо, і депутатам Верховної Ради. Він повинен бути контрольованим, прозорим абсолютно, щоб всі бачили, які надходження туди заходять, і яким чином вони розподіляються для фінансування технологічних новинок у нашій оборонній промисловості, наших оборонних промислових підприємств. Таким чином це приблизно група з понад 40 підприємств“, – розповів віце-прем’єр.

Уруський уточнив, що “залишається кістяк” з приблизно 60 – 65 підприємств. Вони можуть бути розділені “на холдингові компанії” за напрямками “бронетехніка”, “морські системи”, “радарні системи”, “високоточна зброя”, “спецхімія”, “боєприпаси”, “авіаремонт”.

“Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державної оборонної промисловості. Це десь 60-65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою”, – наголосив міністр.

Він додав, що в таких холдингових компаніях будуть наглядові ради. Директори підприємств не підкорятимуться міністрові, а “будуть мати справу зі своїми холдинговими компаніями за напрямками”.