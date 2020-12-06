Про це розповів в інтерв’ю “Радіо Свобода” віце-прем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

“На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу “Укроборонпрому”. Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили будь-який зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією”, – зазначив Уруський.

За його словами, друга категорія – це ті підприємства, які “також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні”. Вони також повинні бути передані Фонду держмайна.

І ми планували, щоб перед тим, як їх передавати Фонду держмайна, ці активи можуть бути продані. Ми хотіли би створити фонд. Під чиєю егідою буде цей фонд – це вирішувати Кабміну. Можливо, і депутатам Верховної Ради. Він повинен бути контрольованим, прозорим абсолютно, щоб всі бачили, які надходження туди заходять, і яким чином вони розподіляються для фінансування технологічних новинок у нашій оборонній промисловості, наших оборонних промислових підприємств. Таким чином це приблизно група з понад 40 підприємств“, – розповів віце-прем’єр.

Уруський уточнив, що “залишається кістяк” з приблизно 60 – 65 підприємств. Вони можуть бути розділені “на холдингові компанії” за напрямками “бронетехніка”, “морські системи”, “радарні системи”, “високоточна зброя”, “спецхімія”, “боєприпаси”, “авіаремонт”.

“Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державної оборонної промисловості. Це десь 60-65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% державою”, – наголосив міністр.

Він додав, що в таких холдингових компаніях будуть наглядові ради. Директори підприємств не підкорятимуться міністрові, а “будуть мати справу зі своїми холдинговими компаніями за напрямками”.