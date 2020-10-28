Зять і радник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер у квітні 2020 року під час активної фази коронавірусу похвалився, що COVID-19 під контролем у влади, а не лікарів.

Про це повідомляє CNN.

Повернення країни від лікарів

В інтерв’ю журналісту Бобу Вудворду 18 квітня Джаред Кушнер завзято розповідав, як Трамп нехтує даними розгортання епідемії коронавірусу в Америці. За словами зятя президента, Трамп “повертає країну від лікарів”.

Кушнер у квітні зазначив, що США переходять “фазу паніки та болю” і входять у “фазу повернення”.

“Це не означає, що болю не залишиться і деякий час не буде. Зараз ми виклали правила, щоб повернутися до роботи. Зараз за це Трамп відповідає, а не лікарі”, – сказав Кушнер.

Тобто зять президента дав чітко зрозуміти, що Трамп працює над політичною стратегією, а не слідує вказівкам лікарів та науковців.

До слова, в цей час у США щоденно фіксували понад 30 тисяч нових випадків коронавірусу. Щодня помирало понад 2 тисячі американців.

Трамп, за словами Кушнера, впевнений, що експерти у галузі охорони здоров’я пропонують хибну стратегію виходу країни з епідемії. Однак він має власну стратегію, яку активно рекламував його зять.

Однак у жовтні 2020 року стало очевидно, що стратегія Трампа не спрацювала. 11 штатів повідомили про найвищий показник нових смертей з моменту початку пандемії. І хоча дослідники намагаються створити вакцину, вона стане широко доступною за кілька місяців.

Психологія ринку

Також Кушнер обмовився, що розробка стратегії проти коронавірусу покладається на губернаторів штатів. Сам же Трамп займався розробкою політичної та економічної стратегії. Це дало змогу президенту у разі провалу перекласти відповідальність на інших посадовців.

8 травня в інтерв’ю Вудворду Кушнер зазначив, що Трамп займається економічною стимуляцією. Кушнер називав це турботою про “психологію ринку”. За його словами, Трамп робить все для того, щоб люди не позбавилися роботи у випадку гіршого сценарію.

“Надмірно самовпевнені ідіоти”

Під час розмови з журналістом зять Трампа неприховано демонструє зневагу до Республіканської партії та активістів, які їй допомагають.

Також Кушнер назвав посадових осіб адміністрації та радників, які розчарували Трампа за його термін “надмірно самовпевненими ідіотами”.

“Найнебезпечніші люди навколо президента – надмірно самовпевнені ідіоти”, – сказав він.

Також Кушнер додав, що Трамп замінив їх “більш вдумливими людьми, які знають своє місце”.

Вудворд написав, що Кушнер, ймовірно, мав на увазі колишніх членів кабінету та радників Джеймса Меттіса, Рекса Тіллерсона та Гері Кона. Однак у вересневому інтерв’ю NBC зять Трампа зазначив, що журналіст “неправильно його зрозумів”, а також заперечив, що озвучував фразу про “надмірно самовпевнених ідіотів”.