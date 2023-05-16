Зіграти роль у новому фільмі «Супермен: Спадщина» може Ніколас Голт

До нового фільму "Супермен: Спадщина", який вийде у 2025 році, може долучитися Ніколас Голт. Поки роль не затверджена, але команда переглядає записи прослуховувань і має прийняти рішення в найближчі місяці.

Про це повідомило Hypebeast.

Режисер Джеймс Ганн нещодавно проводив прослуховування для майбутнього фільму “Супермен: Спадщина”. Ганн звузив коло Ніколаса Холта, Девіда Коренсуета, Джейкоба Елорді та Ендрю Річардсона, щоб потенційно зіграти Кларка Кента, Супермена та суперлиходія Лекса Лютора.

The Hollywood Reporter додало, що кастинг досягає вирішальної фази, коли з’являється короткий список імен на вищезгадані ролі. За даними видання, на роль Супермена одним з головних претендентів є Девід Коренсвіт.

Також видання зазначило, здається лише одна особа призначена класичним лиходієм Лютором — Ніколас Голт. Зараз актор знімається в комедійному трилері про вампірів “Ренфілд”. Деякі припускали, що він може зіграти і самого Супермена.

Очікується, що “Супермен: Спащина” розповідатиме про історію подорожі Супермена, аби поєднати свою криптонську спадщину з його людським вихованням Кларка Кента. Він є втіленням правди, справедливості та американського шляху, яким керує людська доброта у світі, який вважає доброту старомодною.

“Супермен: Спадщина” вийде 11 липня 2025 року.