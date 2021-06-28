В ніч на 28 червня в Одесі патрульні зупинили автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого був народний депутат від "Слуги народу" Ігор Васильковський.

Про це пише одеське видання “Думская” з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Поліціянти запідозрили нардепа в керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння – у нього була порушена координація, а зіниці не реагували на світло.

При цьому від медичного огляду “слуга” відмовився.

На нардепа склали адміністративні матеріали за ст. 130 КУпАП, які будуть передані до суду. Також поліцією вилучено водійське посвідчення з видачею тимчасового талона до рішення суду.

На позачергових виборах 21 липня 2019 року Ігор Васильковський пройшов до Ради по одномандатному виборчому округу №139 з центром в Роздільній.