Малайзійська акторка китайського походження Мішель Єо з'явиться в приквелі "Відьмака" від Netflix.

Про це повідомляє видання Deadline.

Мішель Єо, відома за ролями у “Спогадах гейші” та “Завтра не помре ніколи”, гратиме головну роль у багатосерійному фільмі “Відьмак: Походження крові”, який є приквелом до серіалу Netflix за популярною франшизою відеоігор.

Єо виконає роль Сіан — останньої представниці кочового племені ельфів-воїнів. За сюжетом, Єо попрямує на пошуки священного меча, який був нечесно відібраний в її племені.

Подій в шести серіях розгортатимуться в ельфійському світі, за 1200 років подій “Відьмака”.

Шоураннером проєкту виступив Деклан де Барра, який написав сценарій одного з епізодів “Відьмака”. Головну чоловічу роль гратиме Лоуренс О’Фуорейн (“Вікінги”, “Грі престолів”).

Зйомки мають початися в кінці липня і тривати до грудня 2021 року.