Про це повідомляє видання Deadline.
Мішель Єо, відома за ролями у “Спогадах гейші” та “Завтра не помре ніколи”, гратиме головну роль у багатосерійному фільмі “Відьмак: Походження крові”, який є приквелом до серіалу Netflix за популярною франшизою відеоігор.
Єо виконає роль Сіан — останньої представниці кочового племені ельфів-воїнів. За сюжетом, Єо попрямує на пошуки священного меча, який був нечесно відібраний в її племені.
Подій в шести серіях розгортатимуться в ельфійському світі, за 1200 років подій “Відьмака”.
Шоураннером проєкту виступив Деклан де Барра, який написав сценарій одного з епізодів “Відьмака”. Головну чоловічу роль гратиме Лоуренс О’Фуорейн (“Вікінги”, “Грі престолів”).
Зйомки мають початися в кінці липня і тривати до грудня 2021 року.
- Напередодні стрімінговий сервіс Netflix показав ще один тизер другого сезону серіалу “Відьмак”, присвяченого Геральту.