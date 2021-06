Відео опублікували в Twitter.

Новий тизер – по суті, коротка нарізка нових відзнятих епізодів. Відео триває всього 10 секунд. До цього вийшов аналогічний тизер, присвячений Цирі.

На кількох кадрах в тизері автори показали деякі написи, які фанати сприйняли, як певне зашифроване повідомлення.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG

— The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021