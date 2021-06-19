Відео опублікували в Twitter.
Новий тизер – по суті, коротка нарізка нових відзнятих епізодів. Відео триває всього 10 секунд. До цього вийшов аналогічний тизер, присвячений Цирі.
На кількох кадрах в тизері автори показали деякі написи, які фанати сприйняли, як певне зашифроване повідомлення.
What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG
— The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021
До слова, “Відьмак” (The Witcher) – американо-польський фентезійний телесеріал, знятий за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського. Прем’єра відбулася 20 грудня 2019 року на стрімінговому сервісі Netflix.
Як відомо, в липні 2020 року стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.
Шоураннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповідала про те, що в новому сезоні з’являться ЛГБТ-персонажі.
- Зйомки 2-го сезону завершилися у квітні. Більш детальна інформація про серіал з’явиться 9 липня — на заході під назвою Witchercon, яке проводять Netflix і розробник CD Projekt Red.