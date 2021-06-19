Стрімінговий сервіс Netflix показав ще один тизер другого сезону серіалу "Відьмак". Він присвячений Геральту.

Відео опублікували в Twitter.

Новий тизер – по суті, коротка нарізка нових відзнятих епізодів. Відео триває всього 10 секунд. До цього вийшов аналогічний тизер, присвячений Цирі.

На кількох кадрах в тизері автори показали деякі написи, які фанати сприйняли, як певне зашифроване повідомлення.

What does destiny have in store for Geralt of Rivia in Season 2? Here's a clue. pic.twitter.com/u1uXAnzUfG — The Witcher (@witchernetflix) June 18, 2021

До слова, “Відьмак” (The Witcher) – американо-польський фентезійний телесеріал, знятий за мотивами однойменної серії романів Анджея Сапковського. Прем’єра відбулася 20 грудня 2019 року на стрімінговому сервісі Netflix.

Як відомо, в липні 2020 року стрімінговий сервіс Netflix анонсував вихід серіалу “The Witcher: Blood Origin” (“Відьмак: Походження крові”). Це приквел фентезійного серіалу “Відьмак” (“The Witcher”), який вийшов у 2019 році.

Шоураннер серіалу “Відьмак” Лорен Хіссріч розповідала про те, що в новому сезоні з’являться ЛГБТ-персонажі.