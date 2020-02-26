Про це повідомляє CNN.

Тритижневі зйомки повинні були пройти в Венеції (Італія). Однак в країні нещодавно стався сплеск захворюваності на коронавірус. Епіцентр спалаху знаходиться в північній Італії, і число підтверджених випадків захворювання, як очікується, досягне не менше 229.

“Через обережність щодо безпеки і благополуччя наших акторів і знімальної групи, а також зусиль місцевого венеціанського уряду, спрямованих на те, щоб зупинити публічні збори через загрозу поширення коронавіруса, ми змінюємо виробничий план”, – заявили в студії Paramount, яка займається виробництвом фільму.

Зазначимо, що дія фільму відбуватиметься після подій, розказаних у фільмі “Місія нездійсненна: Наслідки”. У головних ролях знімуться Том Круз і Ребекка Фергюсон. Прем’єра фільму намічена на 23 липня 2021 року.