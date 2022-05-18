Про це йдеться в офіційній заяві FIBA.
Варто зазначити, що офіційні баскетбольні змагання FIBA не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальших рішень. Також команди з RBF і BBF вилучили зі змагань Національних команд FIBA.
Водночас командам, які представляють російські або білоруські клуби, міста, а також російським і білоруським гравцям, заборонено реєструватися у матчах.
ДОВІДКА. FIBA — всесвітній керівний орган баскетболу, незалежна асоціація, утворена 212 національними федераціями баскетболу по всьому світу. Визнаний єдиним компетентним органом у баскетболі.
- Раніше українських шахістки Анна та Марія Музичук відмовилися підписати лист-звернення щодо відсторонення РФ і Білорусі від Міжнародної федерації шахів, аргументуючи це тим, що “спорт поза політикою”. У відповідь на це Львівська обласна шахова федерація розпочала процедуру їх відсторонення.