Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) виключила збірні Росії та Білорусії зі всіх найближчих змагань. Зокрема чоловіча збірна РФ не зможе продовжити участь у відборі чемпіонату світу 2023 року, а жіночу команду усунули від участі у світовій першості 2022 року

Про це йдеться в офіційній заяві FIBA.

Варто зазначити, що офіційні баскетбольні змагання FIBA не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальших рішень. Також команди з RBF і BBF вилучили зі змагань Національних команд FIBA.

Водночас командам, які представляють російські або білоруські клуби, міста, а також російським і білоруським гравцям, заборонено реєструватися у матчах.

ДОВІДКА. FIBA — всесвітній керівний орган баскетболу, незалежна асоціація, утворена 212 національними федераціями баскетболу по всьому світу. Визнаний єдиним компетентним органом у баскетболі.