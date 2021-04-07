Про це повідомив очільник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

Наразі наповнюються водоводи. Першим воду отримає місто Покровськ.

Зазначимо, що насосна станція розташована у “сірій зоні” між селами Василівка та Крута Балка.

Станом на ранок 7 квітня було припинено централізоване водопостачання м. Волноваха та 12 населених пунктів Волноваського району (всього близько 60 000 осіб), вода до яких подається з Великоанадольської фільтрувальної станції, а також м. Покровськ та 23 населених пунктів Покровського району (всього близько 191 000 осіб), водопостачання яких здійснюється від Карлівської фільтрувальної станції.