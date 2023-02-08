На конкурсі фотожурналістики Czech Press Photo 2022 незалежний чеський фотограф Войтех Дарвік Маци здобув премію "Фото року" за світлину з Бучі.

Про це йдеться у результатах консукру на сайті Czech Press Photo.

Войтех зафільмуав трагічний епізод повномасштабної російсько-української війни — масові вбиства цивільних у Бучі.

Фотограф здобув пермію у категорії “Новини” за зветься “Різанина в Бучі та Ірпені”. Він зробив світлину незадовго після делкупації Київської області.

Крім того, на конкурс фото про війну в Україні надали й інші фотографи. Зокрема, Мілан Буреш, Петр Топіч і Ярміла Штукова. У центрі їхніх сюжетів переселенці, операції тощо.