Про це йдеться у результатах консукру на сайті Czech Press Photo.
Войтех зафільмуав трагічний епізод повномасштабної російсько-української війни — масові вбиства цивільних у Бучі.
Фотограф здобув пермію у категорії “Новини” за зветься “Різанина в Бучі та Ірпені”. Він зробив світлину незадовго після делкупації Київської області.
Крім того, на конкурс фото про війну в Україні надали й інші фотографи. Зокрема, Мілан Буреш, Петр Топіч і Ярміла Штукова. У центрі їхніх сюжетів переселенці, операції тощо.
- Незалежне та самобутнє, багатогранне, але чутливе та болюче – таким постало сучасне українське мистецтво. Воно не зупинилось в умовах війни, проте змінило вектори й пріоритети. Митці навчились виражати рефлексії на війну у власній творчості, активно чинити боротьбу на культурному фронті, документуючи воєнні злочини країни агресора.
- Історичний індійський фільм RRR отримав “Золотий Глобус–2023” у номінації “Найкраща оригінальна пісня”. У ньому танці ставила хореографка Олена Шоптенко, а деякі сцени знімали в Україні спільно з українською командою.