Про це повідомили на сайті церемонії.
Історичну стрічку знімали в Індії та України. Зокрема зйомки проходили у Маріїнському палаці, на кіностудії Victoria Film Studios та у Межигір’ї.
У Києві частину фільму хореографинею-постановницею була українська спортсменка, танцівниця й чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. Іншим хореографом виступив танцівник Максим Леонов.
Понад 200 українських акторів масових сцен і професійних танцівників долучилися до масштабних танцювальних сцен, які є візитівкою індійського кіно. Українська кінокомпанія 435 FILMS, заснована Анною Паленчук, відповідала за організацію знімального процесу.
Congratulations Team RRR⭐️ @ssrajamouli garu @mmkeeravaani garu @AlwaysRamCharan @tarak9999 @aliaa08 Prem Rakshith, Kaala Bhairava, Chandrabose @Rahulsipligunj & the entire team of @RRRMovie… 1st ever Asian movie to win a @goldenglobes for a song!
Amazing win for Indian cinema! pic.twitter.com/CT7TsY79DG
— PRIYANKA (@priyankachopra) January 11, 2023
“Для продакшену цей фільм став п’ятим індійським проєктом у портфоліо. Ми вже працювали з індійськими кінематографістами й захоплюємося їхньою професійністю. Лише уявіть, над деякими сценами RRR одночасно працювали понад 300 акторів масових сцен, а ще – українські й індійські танцівники, понад 200 осіб української команди – гримери, костюмери, художній департамент, адміністративна й технічна команди”, – казала засновниця 435 FILMS Анна Паленчук ще у 2021 році.
У зйомках, які тривали на території України, брав участь британський актор Рей Стівенсон. Він є зіркою фільму “Король Артур” та телесеріалу “Рим” спільного виробництва BBC та HBO.
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