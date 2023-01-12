Історичний індійський фільм RRR отримав "Золотий Глобус–2023" у номінації "Найкраща оригінальна пісня". У ньому танці ставила хореографка Олена Шоптенко, а деякі сцени знімали в Україні спільно з українською командою.

Про це повідомили на сайті церемонії.

Історичну стрічку знімали в Індії та України. Зокрема зйомки проходили у Маріїнському палаці, на кіностудії Victoria Film Studios та у Межигір’ї.

У Києві частину фільму хореографинею-постановницею була українська спортсменка, танцівниця й чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. Іншим хореографом виступив танцівник Максим Леонов.

Понад 200 українських акторів масових сцен і професійних танцівників долучилися до масштабних танцювальних сцен, які є візитівкою індійського кіно. Українська кінокомпанія 435 FILMS, заснована Анною Паленчук, відповідала за організацію знімального процесу.

“Для продакшену цей фільм став п’ятим індійським проєктом у портфоліо. Ми вже працювали з індійськими кінематографістами й захоплюємося їхньою професійністю. Лише уявіть, над деякими сценами RRR одночасно працювали понад 300 акторів масових сцен, а ще – українські й індійські танцівники, понад 200 осіб української команди – гримери, костюмери, художній департамент, адміністративна й технічна команди”, – казала засновниця 435 FILMS Анна Паленчук ще у 2021 році.

У зйомках, які тривали на території України, брав участь британський актор Рей Стівенсон. Він є зіркою фільму “Король Артур” та телесеріалу “Рим” спільного виробництва BBC та HBO.