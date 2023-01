Про це повідомили на сайті церемонії.

Історичну стрічку знімали в Індії та України. Зокрема зйомки проходили у Маріїнському палаці, на кіностудії Victoria Film Studios та у Межигір’ї.

У Києві частину фільму хореографинею-постановницею була українська спортсменка, танцівниця й чемпіонка світу з латиноамериканських танців Олена Шоптенко. Іншим хореографом виступив танцівник Максим Леонов.

Понад 200 українських акторів масових сцен і професійних танцівників долучилися до масштабних танцювальних сцен, які є візитівкою індійського кіно. Українська кінокомпанія 435 FILMS, заснована Анною Паленчук, відповідала за організацію знімального процесу.

Congratulations Team RRR⭐️ @ssrajamouli garu @mmkeeravaani garu @AlwaysRamCharan @tarak9999 @aliaa08 Prem Rakshith, Kaala Bhairava, Chandrabose @Rahulsipligunj & the entire team of @RRRMovie… 1st ever Asian movie to win a @goldenglobes for a song!

Amazing win for Indian cinema! pic.twitter.com/CT7TsY79DG

— PRIYANKA (@priyankachopra) January 11, 2023