У Міністерстві освіти і науки заявляють, що зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться в заплановані терміни. Воно відбудеться незалежно від рівня епідемічної небезпеки в регіонах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначено, що пробне тестування відбудеться 10 квітня, а основна сесія почнеться 21 травня.

“Пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. З огляду на епідеміологічну ситуацію, учасники можуть вибрати тільки один предмет для проходження пробного ЗНО… Учасники зможуть завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів і пройти тестування будинку, після чого внести свої відповіді в форми на спеціальному сервісі для визначення результатів”, – відзначили в міністерстві.

Результати пробного ЗНО оприлюднять на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Учасники основної сесії ЗНО до 30 квітня зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки. Там буде вказаний час і місце проведення тестувань. Також 6-18 травня буде додатковий період реєстрації на ЗНО.

Відзначається, що основна сесія ЗНО відбудеться за наступним графіком:

21 травня – хімія,

24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

25 травня – англійська мова,

28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

1 червня – українська мова, українська мова та література,

4 червня – історія України,

7 червня – фізика,

10 червня – біологія,

15 червня – географія.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною, кожен учасник має право скласти тести не більше як із п’яти навчальних предметів.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня по 16 липня. Результати додаткової сесії будуть відомі до 23 липня.