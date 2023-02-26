Про це йдеться в пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Повідомляється, що з першого дня Матуляк брав участь у відбитті широкомасштабного російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року знищував ворожі колони на Херсонщині, і на рідній Миколаївщині.

Зазначено, що зранку 25 лютого 2022 року, на північ від Києва, в районі міста Гостомель, Геннадій Матуляк знищив колону техніки російських окупантів. Але близько сьомої ранку, під час повітряного бою, російський винищувач влучив у штурмовик нашого воїна. Льотчик почав відводити літак, аби захистити людей, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

За даними Генштабу, не зважаючи на те, що село на той момент було захоплене російськими загарбниками, відважний льотчик був похований вдячними місцевими жителями біля місця загибелі. Мешканці Глібівки і сьогодні прийшли вклонитися жертовному подвигу Героя України підполковника Геннадія Матуляка.

Наголошено, що 16 квітня 2022 року воїна перепоховали у місті Миколаєві.

Фото: facebook.com/GeneralStaff

Також додається, що за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі підполковнику Геннадієві Матуляку присвоєно звання Герой України посмертно.