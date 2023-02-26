Вчора, 25 лютого, в лісі поблизу села Глібівка, що на Київщині неподалік міста Гостомель, відкрили пам’ятник. Рік тому на цьому місці героїчно загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації імені генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова підполковник Геннадій Матуляк.

Про це йдеться в пресслужбі Генерального штабу Збройних сил України.

Повідомляється, що з першого дня Матуляк брав участь у відбитті широкомасштабного російського вторгнення в Україну. 24 лютого 2022 року знищував ворожі колони на Херсонщині, і на рідній Миколаївщині.

Зазначено, що зранку 25 лютого 2022 року, на північ від Києва, в районі міста Гостомель, Геннадій Матуляк знищив колону техніки російських окупантів. Але близько сьомої ранку, під час повітряного бою, російський винищувач влучив у штурмовик нашого воїна. Льотчик почав відводити літак, аби захистити людей, адже під ним розташувався великий розважальний комплекс. Після другого влучання літак і пілот спалахнули. Машина впала за кілька кілометрів від села Глібівка Вишгородського району.

За даними Генштабу, не зважаючи на те, що село на той момент було захоплене російськими загарбниками, відважний льотчик був похований вдячними місцевими жителями біля місця загибелі. Мешканці Глібівки і сьогодні прийшли вклонитися жертовному подвигу Героя України підполковника Геннадія Матуляка.

Наголошено, що 16 квітня 2022 року воїна перепоховали у місті Миколаєві.

Також додається, що за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі підполковнику Геннадієві Матуляку присвоєно звання Герой України посмертно.