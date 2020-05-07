Міжнародні резерви України протягом квітня 2020 року зросли на 3,1 % (800 мільйонів доларів) і станом на 1 травня складали 25,69 мільярда доларів.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

“Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку”, – йдеться в повідомленні.

Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:

операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.

Попит на валюту з боку бізнесу після ажіотажу у березні суттєво знизився. Пропозиція валюти була більш ніж достатньою для задоволення клієнтських заявок, тож гривня посилила свої позиції, а регулятор відновив операції з нарощування міжнародних резервів.

операції уряду з управління державним боргом.

На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 303,9 млн дол. США (в еквіваленті).

переоцінка фінансових інструментів(внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

У минулому місяці їх вартість збільшилася на 232,0 млн дол. США (в еквіваленті).

Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Нацбанку.