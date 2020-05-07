Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
“Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку”, – йдеться в повідомленні.
Загалом динаміку резервів упродовж місяця визначали такі чинники:
- операції НБУ на міжбанківському валютному ринку.
Попит на валюту з боку бізнесу після ажіотажу у березні суттєво знизився. Пропозиція валюти була більш ніж достатньою для задоволення клієнтських заявок, тож гривня посилила свої позиції, а регулятор відновив операції з нарощування міжнародних резервів.
- операції уряду з управління державним боргом.
На обслуговування та погашення державного та гарантованого державою боргу в іноземній валюті загалом було спрямовано 303,9 млн дол. США (в еквіваленті).
- переоцінка фінансових інструментів(внаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).
У минулому місяці їх вартість збільшилася на 232,0 млн дол. США (в еквіваленті).
Зазначається, що поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Нацбанку.
- Міжнародні резерви України в березні скоротилися на 7,8 % і на 1 квітня 2020 року становили 24,924 млрд доларів США (в еквіваленті).