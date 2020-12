Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Крістенсен отримав світову популярність завдяки виконанню ролі Скайуокера в другій і третій частинах трилогії приквелів Джорджа Лукаса “Зоряні війни”. Йдеться про фільми “Зоряні війни. Епізод II: Атака клонів” (2002) і “Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів” (2005).

У трилогії було показано навчання Енакіна Скайуокера як джедая в Обі-Вана Кенобі та Йоди, його перехід на темну сторону Сили і переродження у Дарта Вейдера.

Тепер актор з’явиться (вже як Дарт Вейдер) у міні-серіалі Disney+ про джедая Обі-Ван Кенобі. Цю інформацію підтвердила президент Lucasfilm Кетлін Кеннеді.

Образ Кенобі в серіалі знову втілить актор Юен Макгрегор.

Як повідомляє видання The Verge, дія серіалу розгортатиметься через 10 років після подій фільму “Зоряні війни. Епізод III: Помста ситхів”, в якому Скайуокер став Дартом Вейдером, а Орден джедаїв був знищений.

У серіалі Обі-Ван Кенобі буде відходити “від своєї найбільшої поразки”.

Кетлін Кеннеді назвала нову зустріч двох героїв на екрані “матчем-реваншем століття”.

