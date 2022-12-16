За інформацією радника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, кількість постраждалих унаслідок влучання російської ракети у житловий дім в Кривому Розі зросла до шести. Під завалами ще залишаються люди.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Тимошенко повідомив, що внаслідок влучання російської ракети у будинок зруйновано один із п’яти його під’їздів.

Кількість жертв залишилась незмінною – дві особи.

Водночас кількість постраждалих зросла з п’яти до шістьох осіб. Серед постраждалих – троє дітей.

“Під завалами можливо перебуває дві особи, з них одна дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці”, – додав радник глави ОПУ.