Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Тимошенко повідомив, що внаслідок влучання російської ракети у будинок зруйновано один із п’яти його під’їздів.
Кількість жертв залишилась незмінною – дві особи.
Водночас кількість постраждалих зросла з п’яти до шістьох осіб. Серед постраждалих – троє дітей.
“Під завалами можливо перебуває дві особи, з них одна дитина. Рятувальні служби продовжують працювати на місці”, – додав радник глави ОПУ.
- Сьогодні, 16 грудня, під час масованої атаки по Україні, російські загарбники випустили понад 60 ракет.