Сьогодні, 16 грудня, під час масованої атаки по Україні, російські загарбники випустили понад 60 ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону “Єдині новини”.

“На цю мить є дані про понад 60 ракет які летіли по території України”, – розповів Юрій Ігнат. А також додав, що випущені ракети були традиційно з літаків Ту-95, це ракети Х-555 і Х 101, також є пуски “Калібрів” з Чорного моря.

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, також є запуски “С-300”. Крім того, зафіксовано роботу бомбардувальників Ту 22 М3, які пускають ракети Х-22. Зокрема, у небі помічено присутність Міг 31К,носіїв “Кинджалів”.

“Ворог хотів масовано розосередити увагу ППО, тримати в напрузі. Працювали і літаки Су-35 ракетами Х-59. Протиповітряна оборона спрацювала непогано, результати ми повідомимо”, – наголосив Юрій Ігнат.

Ззаначимо, що від ранку 16 грудня по всій Україні лунає повітряна тривога. Російські окупанти здійснили новий масований ракетний обстріл України, внаслідок чого є влучання по об’єктах критичної інфраструктури у низці областей України.

Відтак, внаслідок пошкоджень критичної Полтава та Харків повністю знеструмлені. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків повністю знеструмлено.

“Харків знеструмлений, але працюють всі “Пункти незламності”, де модна зігрітись, зарядити телефони, там є гарячий чай та інтернет”, – написав він.

Своєю чергою, міський голова Полтави Олександр Мамай повідомив, що Полтава повністю залишилася без електроенергії. “Полтава без електроенергії. Полтавці! Зберігайте спокій. Поки ми лишаємося без електропостачання. Вимкніть всі електроприлади. Повітряна тривога ще триває. Будьте обережні. Слідкуйте за наступними повідомленнями”, – написав Олександр Мамай.