Сильний вітер, град та стовпи повітря, схожі на торнадо, накрили Нью-Йорк і ще три найближчі штати, завдавши шкоди будинкам, підприємствам та транспортним засобам й залишивши споживачів без електропостачання.

Про це повідомляє американська телекомпанія NBC.

Повідомлень про травми серед людей наразі не надходило.

На відео, знятих у постраждалих районах, було видно, що в повітря підіймає уламки.

Lynbrook, New York (on Long Island) had storm damage this afternoon, possibly from a tornado. The @NWSNewYorkNY meteorologists are asking for any other pictures, videos, or first-hand reports of the weather in this area today. Pics: @longislandWX pic.twitter.com/baiDAeFU23 — WeatherNation (@WeatherNation) November 13, 2021

Here's a view of the tornado-warned storm as it was moving over Bethpage, New York this afternoon. A rotating funnel cloud is clear, but it's unclear what's happening at the ground due to tree/building obstruction #nywx @NWSNewYorkNY Video: @yankeeball2424 pic.twitter.com/5xfwQ3TRHo — WeatherNation (@WeatherNation) November 14, 2021

“У нас, принаймні, були пошкоджені вітром дерева і конструкції”, – сказав метеоролог національної служби погоди з Аптона Джон Крістантелло.

Водночас головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні, 2 вітрові колони з’явилися з явною ознакою торнадо.

Крім того, понад 20 000 споживачів комунальних послуг у Нью-Йорку та Нью-Джерсі залишилися без електрики.

Також відомо, що через сувору погоду було затримано 143 рейси, що вилітають з аеропортів Ньюарка, Нью-Джерсі, Нью-Йорка і Бостона.