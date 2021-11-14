Про це повідомляє американська телекомпанія NBC.

Повідомлень про травми серед людей наразі не надходило.

На відео, знятих у постраждалих районах, було видно, що в повітря підіймає уламки.

“У нас, принаймні, були пошкоджені вітром дерева і конструкції”, – сказав метеоролог національної служби погоди з Аптона Джон Крістантелло.

Водночас головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні, 2 вітрові колони з’явилися з явною ознакою торнадо.

Крім того, понад 20 000 споживачів комунальних послуг у Нью-Йорку та Нью-Джерсі залишилися без електрики.

Також відомо, що через сувору погоду було затримано 143 рейси, що вилітають з аеропортів Ньюарка, Нью-Джерсі, Нью-Йорка і Бостона.

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