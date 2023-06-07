Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони перейшли від оборонних до наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Джерело: Telegram-канал Маляр

Посадовиця зазначила, що схід залишається епіцентром бойових дій.

“На Бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони у наступ”, – додала Маляр.

Зокрема за минулу добу ЗСУ просунулись на різних ділянках Бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів.

Окупанти, своєю чергою, вимушені перейти до оборонних дій навколо Бахмута, намагаючись утримати займані позиції. Зараз війська РФ стягують сюди резерви для оборони.

Щодо вагнерівців, то і вони залишаються в окремих тилових підрозділах, однак бойові дії веде регулярна армія РФ.

“Так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається в тому числі завдяки зазделегідь підготовленим укріпленням. Вся місцевість довкола – це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально”, – резюмувала Ганна Маляр.