Американські та західні офіційні особи бачать ознаки того, що розпочинається довгоочікуваний контрнаступ України проти Росії. Вони відзначили "значне посилення бойових дій" на сході України за останні 48 годин.

Джерело: CNN

У той час як попередні атаки, також відомі як “формувальні” операції, тривають принаймні два тижні, українські сили за останні кілька днів почали перевіряти російські позиції артилерійськими ударами та наземними атаками, щоб знайти вразливі зони, через які вони можуть прорватися, розповів на умовах анонімності високопосадовець європейської військової розвідки.

Водночас за даними джерел, підрив Каховської ГЕС на Херсонщині може ускладнити деякі плани України

За словами двох західних посадовців, руйнування дамби може ускладнити українським військам переправу через Дніпро та атакувати там російські позиції. А обвал дамби вже створив значну гуманітарну проблему, на розв’язання якої українському уряду доведеться звернути увагу та спрямувати ресурси.

“Все, що було заплановано нижче за течією від дамби, ймовірно, доведеться перепланувати. Зрештою, рівень води спаде, але, швидше за все, катастрофічна повінь вплинула на мости та дороги в цьому районі, тому вони можуть бути непридатними для використання, як планувалося раніше”, — сказав європейський посол у Вашингтоні.

США та західне розвідувальне співтовариство все ще перевіряють, хто відповідальний за руйнування дамби, але офіційні особи схиляються до Росії як винуватця, сказав посадовець.

За останні кілька днів аналітики бачили деякі помітні українські операції та зондування в південно-східному регіоні Запоріжжя, між південним містом Херсон і Запорізькою атомною електростанцією, сказав представник НАТО.

Українські війська також проводять операції на південь від міста Донецьк на сході України, що, здається, є новою спробою, сказав західний посадовець.

Очікується, що контрнаступ буде здійснено на кількох фронтах, сказав високопоставлений військовий посадовець США. Він додав, що “є багато рухомих частин, які потрібно синхронізувати”, перш ніж можна буде розпочати велику наземну операцію. Погода також зіграла свою роль і затримала перші атаки України на російські оборонні лінії.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 5 червня заявила українському телебаченню, що наступ “ведеться на кількох напрямках”.

Європейський посадовець зазначив, що українським військовим “потрібно буде знайти одну-дві щілини”, куди вони зможуть пробити і просунутися, відтіснивши російські війська, перш ніж вони зможуть просунутися з більшою силою.

Буде важко визначити, коли закінчаться ці формуючі атаки і почнеться наступ, сказав представник НАТО, і світ не повинен очікувати, що Україна оголосить про початок великої військової операції, про що неодноразово говорили українські посадовці.

Україна також ділиться меншою інформацією про свої військові плани зі США після того, як сотні секретних документів Пентагону просочилися в Інтернет на початку цього року, включно з деякими з описом військового потенціалу та операцій України.

Але Росія, зі свого боку, як і раніше, “здається, не в змозі розпочати значний наступ будь-якого роду”, додав представник НАТО, даючи Україні перевагу, коли ЗСУ досліджують прогалини в російському захисті.

Та все ж президент України Володимир Зеленський пом’якшує очікування. Минулого тижня він сказав The Wall Street Journal , що вважає, що контрнаступ буде успішним, але не впевнений, скільки часу це займе, особливо без передових західних винищувачів.

“Всі чудово знають, що будь-який контрнаступ у світі без контролю в небі дуже небезпечний. Уявіть собі, що відчуває військовий, знаючи, що у нього немає “даху””, — сказав Зеленський.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі також сказав CNN, що вважає українців “дуже добре підготовленими” до наступу. Але, додав він, “ще занадто рано говорити про те, які результати будуть”.