За даними розвідки Великої Британії протягом останніх 48 годин на Херсонському напрямку точаться важкі бої, адже українські військові продовжують контрнаступ.

Про це йдеться у Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що ЗСУ ведуть наступ проти російських окупантів на захід від річки Дніпро.

Російські армійці намагаються стримати атаку ЗСУ, обстрілюючи українських воїнів з артилерії вздовж річки Інгулець.

Однак маршрут постачання військ РФ на Херсонщину на захід від річки Дніпро знаходиться під загрозою.

Зокрема через завдані ЗСУ удари по Антонівському мосту, який було частково зруйновано. Однак у РФ заявили, що провели тимчасовий ремонт мосту і, ймовірно, він вже відкритий для руху.

Водночас британські розвідники не змогли перевірити заяву українських посадовців щодо намагання РФ побудувати військовий понтонний міст через Дніпро.

“Російська армія надає першочергову увагу збереженню своїх військових мостів, але будь-яка спроба побудувати переправу через Дніпро буде операцією з дуже високим ризиком”, – наголосили у британській розвідці.

Розвідники резюмували: якщо будуть зруйновані мости через Дніпро, війська РФ на Херсонщині залишаться відрізаними і це стане значним політичним та військовим програшем Росії.