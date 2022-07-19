Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Telegram.
Також українська авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.
Загалом ракетним вогнем і артилерією ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Водночас російський винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою “повітря-повітря” літаки українських бійців, проте успіху не мав: “Наші авіатори впорались із завданням без втрат”, — йдеться у повідомленні.
- Раніше ввечері 11 липня українські військові знищили російську базу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області.
- Також ЗМІ опублікували карту ударів ЗСУ по російських складах з боєзапасами, які окупанти облаштували на тимчасово окупованих територіях України. За останні 9 днів українські воїни знищили понад десяток ворожих об’єктів.
- За інформацією українських розвідників, російські солдати намагаються втекти з місць бойових дій у тимчасово окупованій Херсонській області. Через Арабатську стрілку росіяни намагаються дістатись окупованого Криму.