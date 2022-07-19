У Херсонській області Збройні сили України (ЗСУ) завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі селища Райське та по складу боєприпасів в районі міста Берислав. Внаслідок чого об’єкти було знищено.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь” у Telegram.

Також українська авіація працювала двома штурмовиками по складу боєприпасів та скупченню ворожих сил в районі Снігурівки.

Загалом ракетним вогнем і артилерією ЗСУ знищили 65 росіян, комплексну апаратну зв’язку “Редут-2УС”, 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Водночас російський винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою “повітря-повітря” літаки українських бійців, проте успіху не мав: “Наші авіатори впорались із завданням без втрат”, — йдеться у повідомленні.