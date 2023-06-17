Джерело: Інститут вивчення війни

За даними Генштабу України, ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії на південний захід від Бахмута в районі Ступочок (приблизно 12 км на південний захід від Бахмута); на заході Донецької області біля Вугледара; у західній частині Донецької – східної Запорізької області по лінії Левадне – Старомайорське; на заході Запорізької області по лінії Новоданилівка — Роботине.

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 червня, показують, що українські війська досягли незначних успіхів на північно-західній околиці Бахмута на захід від Ягідного, а російські воєнкори стверджували, що ЗСУ продовжували контратаки на північний захід, захід і південний захід від Бахмута.

Також ворожі воєнкори стверджували, що українські війська продовжували атакувати російські позиції на південь від Великої Новосілки на заході Донецької області, досягли успіхів у центральній Запорізькій області на південь від Гуляйполя та розпочали наступальні операції на південний захід від Оріхова.