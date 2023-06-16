Українські та американські офіційні особи визнали, що контрнаступ України проти потужної російської оборони виснажливий і кривавий, але вони наполягали на тому, що він приносить успіхи і що будь-який вердикт щодо його результатів вкрай передчасний.

Джерело: The New York Times

Минулого тижня Україна почала багатосторонній наступ на територію на південному сході України, яку захопили війська РФ, шукаючи слабкі місця, щоб використати їх у надії пробити глибоку мережу мінних полів, окопів, бункерів, танкових перешкод і артилерії, створених росіянами.

На початку Україна повернула собі деякі невеликі селища і села. Незалежні аналітики кажуть, що останніми днями просування ЗСУ в Донецькій і Запорізькій областях краще вимірювати метрами, ніж кілометрами.

“Просуватися дуже складно. Це може бути повільним, коли ви дивитесь на цифри, але прогрес є впевненим”, – сказала заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр.

Вона повідомила про подальші досягнення ввечері 15 червня. За її словами, українські сили, які прямували на південь у напрямку Бердянська та Маріуполя — двох ключових прибережних міст, які довго утримували росіяни — просунулися приблизно на 1,5 км.

“Протягом доби ворог збільшив кількість ракетно-авіаційних та артилерійсько-мінометних обстрілів. Наші війська стикаються з сильним опором противника та його перевагою в кількості людей та озброєнні”, – додала вона.

Міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі визнали, що українські війська чинили запеклий опір і зазнавали втрат як у людських жертвах, так і в західних танках та іншій техніці, щойно поставленої їм.

Але такі труднощі були очікуваними, і вони все ще мають великі очікування, сказали вони на пресконференції в Брюсселі.

“Війна плинна, динамічна та непередбачувана. Боротьба України — це не легкий спринт до фінішу. Ми знаємо, що бойові збитки будуть завдані з обох сторін”, — сказав Остін.

Але він додав, що Україна має можливість відновити та відремонтувати частину своєї виведеної з ладу бронетехніки.

“Це дуже важка боротьба, це дуже жорстока боротьба і, ймовірно, вона займе багато часу і буде коштувати дорого”, – сказав генерал Міллі.

Ні Україна, ні її союзники не надали оцінки втрат у контрнаступі.

Щодо росіян він додав: “Їхнє керівництво не обов’язково злагоджене, моральний дух їхніх військ невисокий. Вони сиділи на оборонних позиціях; багато з них навіть не знають, чому вони там”.

Президент Росії Володимир Путін цього тижня зробив рідкісне публічне визнання того, що Росія має власні виклики, включаючи нестачу високоточних боєприпасів і конфлікти між військовим командуванням і Євгеном Пригожиним, лідером ПВК “Вагнер”, яка очолювала штурм росіянами міста Бахмут.

Але в інтерв’ю журналістам Путін стверджував, що наступ України сповільнюється і що останнім часом вона втратила втричі більше танків, ніж Росія, цифри, які неможливо підтвердити.

Росія, яка розпочала повномасштабну війну проти України майже 16 місяців тому, нещодавно посилила свої ракетні та безпілотні атаки на цілі далеко від лінії фронту, часто цивільні, зосереджуючись тижнями на столиці України Києві, але цього тижня вона звернула свій приціл на інші міста. Протиповітряна оборона України стала дуже міцною в Києві та навколо нього, спроможна збити переважну більшість атакуючих боєприпасів, але в інших місцях її мало.

15 червня ракета влучила в Кривий Ріг, місто в центральній частині України, пошкодивши промислову зону та поранивши одну людину, але загиблих немає. Водночас

13 червня під час обстрілу цього ж міста вони поцілили у житлову багатоповерхівку та склад, убивши і поранивши десятки осіб.

Днем раніше ракета знищила квартири та склад в Одесі, убивши трьох осіб.

Проте набагато більше російської вогневої потужності було зосереджено на українських силах, які намагалися просунутися відкритою місцевістю вздовж фронту завдовжки сотні кілометрів.

Основні російські оборонні лінії все ще пролягають на відстані 15-20 кілометрів за нинішніми українськими позиціями, пише Джек Вотлінг, науковий співробітник і фахівець із сухопутних військових дій Королівського інституту об’єднаних збройних сил у Великій Британії, у статті.

Повільний прогрес ЗСУ відображає кровопролитні бої за розмінування та виритих вручну траншей уздовж лінії фронту Росії.

Українські сили, які намагатимуться просунутися в ці райони, швидше за все, будуть пильно відслідковуватися російськими безпілотниками та обстрілюватися російською артилерією. А поблизу головних рубежів російської оборони є “правильно викопані траншеї та укріплені бетоном вогневі пости, танкові перешкоди, прокладений по землі кабель для координації артилерійських ударів і ще більше мін”, – написав він.

Україна стримала значну частину своїх наступальних сил, шукаючи вразливі місця. Але в міру просування військ, сказав Вотлінг та інші аналітики, вони також будуть прикриті меншою кількістю протиповітряної оборони і можуть зазнати ще більш потужної атаки російських гелікоптерів і військових літаків.

Початковий поштовх України, за словами Вотлінга, спрямований на те, щоб змусити Росію перекинути резервні війська з-за лінії фронту для підтримки територій, які перебувають під тиском.

“Як тільки ці війська будуть виведені вперед, стане легше визначити слабкі місця в російських лініях”, — написав він.